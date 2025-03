Kai Goldmann wird zum 1. Mai neuer Chefarzt der Hauptabteilung Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie der Kliniken an der Paar mit Standorten in Aichach und Friedberg. „Mit Herrn Prof. Dr. Goldmann verstärkt ein hochkarätiger Anästhesieexperte unsere Kliniken an der Paar. Ich freue mich, dass wir unseren neuen Chefarzt bereits zum 1. Mai im Team begrüßen dürfen“, sagte Landrat Klaus Metzger zur Zustimmung des Werkausschusses in seiner jüngsten Sitzung zur Ernennung des neuen Chefarztes.

Kai Goldmann wird neuer Chefarzt für Anästhesiologie bei den Kliniken an der Paar

„Mit Herrn Prof. Dr. Goldmann konnten wir einen sehr erfahrenen Fachmann für unsere Häuser gewinnen, der bereits eine mehrjährige Berufserfahrung als Chefarzt mitbringt“, so Hubert Mayer, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar. „Wir freuen uns daher sehr über seine Ernennung und erhoffen uns mit ihm die konsequente Weiterentwicklung der Abteilung, die für jedes Krankenhaus eine sehr zentrale Rolle darstellt.“

Der 57 Jahre alte Facharzt für Anästhesiologie hat in seiner Geburtsstadt Göttingen studiert, an der Universität Marburg promoviert und habilitiert und Berufserfahrung in verschiedenen Kliniken im In- und Ausland gesammelt, darunter unter anderem im Klinikum Wilhelmshaven. Zusatzqualifikationen erwarb er unter anderem in den Bereichen Notfallmedizin, Intensivmedizin und Schmerztherapie.

Vorgänger Christian Stoll verlässt die Kliniken an der Paar

Der neue Chefarzt folgt auf Christian Stoll (64), der die Kliniken an der Paar auf eigenen Wunsch verlässt. Stoll hatte den Posten selbst erst im Juli 2024 übernommen und schloss damit eine längere Vakanz seit dem Weggang von Harry Kertscho im April 2024. Er war zuvor bereits seit 2011 Leitender Oberarzt und gleichzeitig Ärztlicher Direktor beider Häuser. Während der Corona-Zeit war Stoll zudem Pandemiebeauftragter in Aichach und Friedberg.

Auch das Intensiv- und Anästhesiepflegeteam hat seit Kurzem einen neuen, standortübergreifenden Leiter: Christoph Helleis. Der 46-Jährige ist gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger mit Fachweiterbildung für Intensiv- und Anästhesiepflege und arbeitet bereits seit zehn Jahren für die Kliniken an der Paar. Seine beiden neuen Stellvertretungen sind Manuel Fischer in Aichach und Claudia Tränkner in Friedberg. (AZ)