Aichach-Friedberg

vor 49 Min.

Nicht so aggressiv wie andernorts: Polizei ordnet Corona-Proteste ein

Plus Der unangemeldete Corona-Protest im Landkreis Aichach-Friedberg verläuft laut Polizei bislang weitgehend friedlich. In Friedberg gibt es aber auch deutliche Kritik.

Friedberg, Aichach, Mering - das sind die Orte im Landkreis, an denen am Montagabend wieder Hunderte Menschen durch die Straßen ziehen werden, vereint im Protest gegen die Corona-Maßnahmen. Auch in Pöttmes und Kühbach gibt es diese "Spaziergänge". Die unangemeldeten Kundgebungen verlaufen laut Polizei friedlich. Allerdings stehen sie in der öffentlichen Diskussion auch als rechtsradikal unterwandert in der Kritik. Nach der Kundgebung in Friedberg beschwerten sich der Erste Bürgermeister und die Dritte Bürgermeisterin bei der Polizei. Wie ordnet diese die Veranstaltungen und deren Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein? Was unternehmen Beamtinnen und Beamte vor Ort? Die Inspektionsleitungen von Aichach und Friedberg stehen Rede und Antwort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

