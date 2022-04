Online-Voting: Wer hat das schönste Osternest? So machen Sie mit

Wir suchen das schönste Osternest im Landkreis. Schicken Sie uns ein Foto Ihres Osternestes. Online wird abgestimmt. So können Sie beim Voting mitmachen.

Osternester suchen, das ist ein Brauch, der Erwachsenen oft noch genauso viel Spaß macht wie Kindern. Manchmal ist es aber sogar noch schöner, die Nester liebevoll vorzubereiten, zu dekorieren und zu verstecken. Diese Liebe und Mühe wollen wir würdigen und suchen daher das schönste Osternest 2022 im Wittelsbacher Land.

Die Friedberger Allgemeine sucht nach dem schönsten, kreativsten, am liebevollsten geschmückten Osternest ihrer Leserinnen und Leser. Schicken Sie uns ein Foto - die Abstimmung läuft dann online. Heuer sind ja angeblich Ostereier in teils grafischen Schwarz-weiß-Dekors Trend, oder aber Pastellfarben. Aber egal ob knallbunt oder elegant, ob Schoko-, Hühner oder (gerade beliebt) Wachteleier, ob aus selbst gesammeltem Moos oder in einem Weidenkörbchen: Wir freuen uns über alle Fotos - gerne am Ort des Verstecks (zum Beispiel im Garten) oder mit dem glücklichen kleinen Finder oder der Finderin.

Voting: Friedberger Allgemeine sucht schönstes Osternest

Warum aber werden die Ostereier und Nester eigentlich versteckt? Angeblich ist diese Tradition heidnischen Ursprungs. Die Eier wurden verschenkt, um die Frühlingsgöttin Ostara zu ehren. Sie galten nämlich von jeher als Zeichen der Fruchtbarkeit. Der Kirche missfiel dieser Brauch und sie verbot ihn. Die Folge: Die Eier wurden nun heimlich verschenkt, sprich versteckt. Dass sie bunt sind, hat vermutlich einen praktischen Grund: Durch die Färbung konnte man harte leicht von ungekochten Eiern unterscheiden.

Auch der Hase gilt als Symbol für Fruchtbarkeit. Denn Hasen vermehren sich sehr schnell und gebären im Frühling als erste ihre Jungen, die sogenannten Märzhasen. Sie waren daher übrigens auch die Lieblingstiere der germanischen Frühlings- und Fruchtbarkeitsgöttin Ostara. Und wenn der Winter sehr lange dauert, dann kommen die Hasen zur Futtersuche in die Dörfer und Gärten. Dieses ungewöhnliche Verhalten könnte dazu beigetragen haben, dass der Hase als Bringer der Ostergeschenke bezeichnet wurde.

Osternest-Abstimmung für Aichach-Friedberg: So können Sie mitmachen