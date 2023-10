Online-Voting: Wir suchen das schönste Herbstfoto - so können Sie mitmachen

Der Herbst hat die Region fest im Griff. Das Wittelsbacher Land zeigt sich von seiner bunten Seite. Wir suchen die schönsten Herbst-Fotos. So machen Sie mit.

Die Blätter der Bäume verfärben sich und verwandeln mit ihren Farben das Wittelsbacher Land in bunte Landschaft. Der Herbst ist längst im Landkreis Aichach-Friedberg angekommen. Deshalb suchen wir das schönste Herbstfoto. Schicken Sie uns ihre tollen Schnappschüsse. In einem Online-Voting können Leserinnen und Leser dann für ihren persönlichen Favoriten abstimmen.

Die Temperaturen sinken, es wird ungemütlicher, doch der Anblick der bunten Bäume und Sträucher erheitert die Gemüter. Der Herbst hat viele Gesichter. Egal, ob in der Friedberger Innenstadt, am Mandichosee, auf der Kissinger Heide oder an der Paar bei Dasing - der Herbst bringt die Landschaft zum Leuchten. Wir suchen die schönsten Seiten des Herbstes. Die Motive sind vielfältig. Senden Sie uns Ihr liebstes Herbstbild. So machen Sie mit.

Voting: Schicken Sie uns ihr schönstes Herbst-Foto

Senden Sie uns eine Mail mit dem Stichwort " Herbstfoto " an redaktion@friedberger-allgemeine.de . Bitte geben Sie in ein paar Sätzen an, wo das Bild entstanden ist und welches Motiv zu sehen ist. Auch benötigen wir Ihren vollen Namen sowie die Adresse, die nicht veröffentlicht wird. Schreiben Sie uns bitte ebenfalls dazu, wer das Foto aufgenommen hat. Einsendeschluss ist Donnerstag, 2. November, 12 Uhr .

" an . Bitte geben Sie in ein paar Sätzen an, wo das Bild entstanden ist und welches Motiv zu sehen ist. Auch benötigen wir Ihren vollen Namen sowie die Adresse, die nicht veröffentlicht wird. Schreiben Sie uns bitte ebenfalls dazu, wer das Foto aufgenommen hat. Einsendeschluss ist . Alle eingesendeten Bilder werden auf der Internetseite www.friedberger-allgemeine.de/friedberg veröffentlicht und zur Abstimmung gestellt.

veröffentlicht und zur Abstimmung gestellt. Unsere Leser und Leserinnen dürfen dann für ihr Lieblingsfoto abstimmen.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (sry-)