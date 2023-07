Aichach-Friedberg

vor 33 Min.

Paartalbahn-Dilemma: Bayerns Verkehrsminister meldet sich zu Wort

Plus Verkehrsminister Bernreiter sieht noch Zeit, den Viertelstundentakt zu retten. Abgeordnete Strohmayr sieht in dem drohenden Aus einen einzigartigen Negativ-Fall.

Von Ute Krogull Artikel anhören Shape

Auf die Berichterstattung unserer Redaktion über das drohende Aus für den Viertelstundentakt auf der Bahnlinie Augsburg-Friedberg hat am Freitag der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter reagiert. Er verspricht, der Freistaat werde sich für das "tolle Angebot" einsetzen.

Bernreiter will den 15-Minuten-Takt in seiner Stellungnahme zur Fortschreibung des Deutschlandtaktes an das Bundesverkehrsministerium berücksichtigen. Er erwartet vom Bund eine Lösung, wie der zusätzliche Fernverkehr und die Paartalbahn zwischen Hochzoll und Hauptbahnhof konfliktfrei abgewickelt werden können. "Die derzeitigen Aussagen im Endbericht zum Deutschlandtakt sind für mich nicht akzeptabel."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen