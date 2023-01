Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

Pläne von Özdemir: Kreisobmann sieht Angriff auf die Schweinewirtschaft

Plus Agrarminister Cem Özdemir möchte Landwirte zu höheren Standards in der Schweinehaltung bewegen. Was bedeutet der Entwurf für Erzeuger aus dem Landkreis?

Von Julius Reinmuth Artikel anhören Shape

Der Verband der Fleischwirtschaft und der Deutsche Bauernverband kritisierten zusammen mit Verbraucherschützern von Foodwatch einen Vorschlag des Agrarministeriums. Ein neues Förderprogramm soll höhere Standards in der Tierhaltung durchsetzen. Grundsätzlich befürworte die Branche solche Maßnahmen. Sie dürften aber nicht zur Folge haben, dass die Produktion ganz ins Ausland verlegt werde. Auch Erzeuger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg zeigten sich wegen der Pläne von Cem Özdemir (Grüne) besorgt.

