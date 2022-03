Plätzchen, Bier und Päckchen: Alle spenden für die Ukraine

Für sagenhafte 350 Euro wird im Internet eine Flasche Bier versteigert - für die Ukraine. Vier Schülerinnen backen Dutzende Muffins - ebenfalls für die Ukraine.

Die Bierflaschenaktion des Jugendtreffs "Tandem" im Friedberger Wasserturm hat Früchte getragen: Sie erzielte bei einer E-Bay-Versteigerung einer Flasche des seit 2021 nicht mehr produzierten Fortuna-Biers ganze 352 Euro. "Im Tandem wurde immer Fortuna getrunken" - nahe lag daher, nachdem die Produktion 2021 eingestellt wurde, die letzte Flasche für Zwecke des Zentrums zu versteigern. Erschüttert von der Situation in der Ukraine entschied sich der 27-jährige Initiator Jonathan Renner allerdings, den Erlös Opfern des Kriegs zukommen zu lassen.

Durch Werbung auf seinen Social-Media-Kanälen und Re-Posts von Accounts mit großer Reichweite wie "Die Partei" oder "Hallo Augsburg" erreichte er viele Mitbietende. Am Ende wurde die Flasche Fortuna-Bier für 352 Euro versteigert. Den Betrag erhält die Band Kalaska aus Obergriesbach, die ihren Bandraum zu einem Basecamp für 15 ukrainische Flüchtlinge umgebaut hat. Mit dem Ergebnis wirbt Renner auf seinen Social-Media-Kanälen, bisher konnte er so weitere 840 Euro sammeln.

Friedberger Schülerinnen sammeln Geld für die Ukraine durch Kuchenverkauf

Auch vier Friedberger Schülerinnen wollten helfen – und backten an zwei Tagen Kuchen, Bleche voll Muffins und boten Waffeln an. Die Leckereien samt Getränken verkauften sie an einer Hauseinfahrt in Friedberg-Ost. Ergebnis: Zahlreiche Spaziergänger, Nachbarn und Bekannte machten kurzen Stopp, spendeten gerne – und so sammelten die fleißigen Schülerinnen 500 Euro für den guten Zweck.

Der Impuls für die Aktion kam von der Schule der vier Mädchen: Das Maria-Ward-Gymnasium in Augsburg stellte im Zuge einer "Fasten-Aktion zur Flüchtlingshilfe" jeder Schülerin und jedem Schüler einen Euro mit dem Ziel zur Verfügung, um diesen bis zum Ende der Fastenzeit zu "vermehren". Gesagt, getan: Durch den Verkauf konnten die vier Mädchen mehr als das 100-Fache ihrer vier Schul-Euros erlösen. Der Betrag geht nun über die Maria-Ward-Schwestern in die Ukraine oder wird für Flüchtlinge eingesetzt, die in Augsburg ankommen. Ihre Spende sehen die Schülerinnen als kleinen, aber wichtigen Beitrag. Groß hingegen ist bei allen vier die Erkenntnis: "Wenn wir gemeinsam etwas tun, können wir Menschen in Not helfen. Das gibt uns ein gutes Gefühl!"

Auch am Gymnasium Friedberg wurde fleißig gesammelt. In zwei Tagen sind die Schülerinnen und Schüler einem Spendenaufruf der Fachschaften Religion und Ethik gefolgt. 800 Euro kamen zusammen - und die Aktion geht noch weiter.

Kinderkrippe St. Afra in Mering packt Willkommenspakete

Die Eltern und das Team des Kindergartens und der Kinderkrippe St. Afra Mering stellten eine Päckchenaktion für ukrainische Kinder auf die Beine. Leiterin Heidrun Rebitzer-Bartl hatte bei einer privaten Spendenabgabe erfahren, dass die Möglichkeit besteht, in Absprache mit dem Ukrainischen Verein Augsburg für ankommende Kinder und Jugendliche aus der Ukraine kleine Willkommenspakete vorzubereiten. Um den ukrainischen Kindern wenigstens eine kleine Freude machen zu können und als Zeichen der Solidarität packten die Eltern des Kindergartens Päckchen mit nützlichen Alltagsgegenständen, etwa Linealen, Blöcken oder Trinkflaschen und ergänzten den Inhalt mit einer Kleinigkeit zum Spielen.

Dr. Olena Yaremko (links) vom Ukrainischer Verein Augsburg freute sich über Spenden, die Heidrun Rebitzer-Bartl (rechts) im Namen des Meringer Kindergartens übergab. Foto: Thomas Rebitzer

Damit die Geschenke auch gut ankommen, wurden sie nach Alter und für Mädchen oder Jungen markiert. Drei Pakete davon wurden vorab an eine ukrainische Familie mit drei Kindern überreicht, die Quartier in Kissing gefunden hatten. Diese unerwartete Überraschung habe für große Freude gesorgt, freut sich Rebitzer-Bartl.

Peter Fuchs, Mannschaftsführer der Herren I des Kissinger SC, hatte die Idee zu einer kleinen Spendenaktion zugunsten der Ukraine anlässlich des Punktspiels gegen Polizei SV Königsbrunn und kann nun 170 Euro an eine Hilfsorganisation weitergeben. Foto: Johann Hamberger

Beim Tischtennisspiel zwischen den Männern des Kissinger SC und des Polizei SV Königsbrunn stellte KSC-Mannschaftsführer Peter Fuchs eine Spendenbox zugunsten der Ukraine-Hilfe auf. Von Spielern und Zuschauern kamen insgesamt 170 Euro zusammen. Diese werden direkt an eine Hilfsorganisation weitergeleitet.