Polizei schnappt nach einer Einbruchsserie in Aichach-Friedberg die Diebe

Mit einer speziellen Technik gelangten in Aichach-Friedberg Einbrecher in 16 Fällen in Wohnungen und Häuser. Sie sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Plus Beim Mediengespräch des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord schildert Leitender Polizeidirektor Mario Huber den Einsatz der Polizeiinspektion Aichach.

Einen Fahndungserfolg verbucht das Polizeipräsidium Schwaben Nord für den Raum Aichach-Friedberg. "Wir konnten im Herbst 2023 zwei Einbrecher festnehmen, die 16 Wohnungseinbrücke im Landkreis Aichach-Friedberg begangenen hatten", informierte beim Mediengespräch des Polizeipräsidiums Mario Huber, Leitender Polizeidirektor. Die Diebe sind für eine Serie von Wohnungseinbrüchen verantwortlich, die zwischen Mai und Oktober stattfanden und durch einen besonderen Modus operandi auffielen.

Diebe haben handwerkliches Geschick

"Für das sogenannte Kittfalz-Stechen, das diese Täter anwandten, ist ein besonders handwerkliches Geschick erforderlich", sagte Huber. Dies sei nichts, was man eben mal so anwende. Die Einbrecher durchstechen dabei zum Beispiel mit einem Schraubenzieher die Glasdichtung, um den Fenstergriff oder Terrassentürgriff zu erreichen. Gelingt es ihnen, dieses zu durchstechen, können sie Fenster oder Terrassentüren ganz leicht öffnen und ins Innere gelangen. Wird ein Werkzeug in den Spalt zwischen Fensterrahmen und Glasscheibe eingeführt, kann zudem die Glasscheibe springen oder brechen, wodurch ebenfalls ein Zugang zum Haus möglich werden kann. Die beiden Einbrecher sitzen derzeit in Untersuchungshaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

