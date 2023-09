Preiswende auf dem Immobilienmarkt im Landkreis Aichach-Friedberg

Plus Häuser und Wohnungen im Landkreis sind begehrt. Momentan gibt es mehr und günstigere Angebote. Trotzdem sinkt das Kaufinteresse. Gleichzeitig steigen Mieten.

Deutschlandweit sinken die Immobilienpreise – auch im Landkreis. Von Rückgängen bis zu 20 Prozent spricht die Friedberger Maklerin Petra Gerber. Viele Verkaufswillige müssen ihr zufolge Preisvorstellungen reduzieren. Auch der gerade erschienene Immobilienmarktreport der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH prognostiziert eine Marktanpassung. Trotzdem ist die Situation für Käuferinnen und Käufer nicht einfach.

Insgesamt gilt laut Gerber: "Die Preise gehen runter." Die steigenden Zinsen erschweren die Finanzierung, das Interesse sinkt und damit die Preise. Eigentlich. Denn bei einigen Verkäufern sei diese Schlussfolgerung noch nicht angekommen. Gerber betont: "Man muss realistisch sein – das Preisniveau von vor zwei Jahren kann man nicht beibehalten." Folge: Viele Objekte bleiben länger auf dem Markt. In den Portalen erscheint teils nach einiger Zeit der Vermerk "minus zehn Prozent". Denn von überhöhten Preisvorstellungen müssen sich manche verabschieden. Interessenten wissen laut Gerber genau, was sie für ihr teuer verzinsten Darlehen wollen. Insgesamt sinke das Interesse, allerdings nicht drastisch.