Produktiver Start in den Tag: So raffen sich Frühaufsteher am Morgen auf

Bevor am Morgen die ersten Sonnenstrahlen den Friedberger See erreichen, hängen Nebelschwaden über dem Wasser. Zu der Zeit erscheinen bereits die ersten Frühaufsteher am See. Marlene aus Dasing zieht sich ihren Bikini an, lässt die Badeschlappen am Ufer stehen und taucht ein ins kalte Wasser. Als sie und ihr Mann in Richtung Seemitte schwimmen, bringen die ersten Sonnenstrahlen die Luft über dem See zum Leuchten. So startet die Dasingerin jeden Morgen in den Tag, „solange das Wetter noch mitspielt“. Für manche ist es der morgendliche Sprung ins kalte Wasser, andere machen Sport, räumen auf oder nutzen die frühen Stunden zur Weiterbildung. Morgenmenschen aus Friedberg und Dasing erklären, was sie an den Morgenstunden schätzen und wie sie ihren inneren Schweinehund überwinden.

Anna Faber