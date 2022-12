Barkeeper geben Tipps: Diese Silvester-Cocktails eignen zum Nachmachen

Vier Barkeeper aus Aichach-Friedberg verraten ihre Empfehlungen und Rezepte für Cocktails zum Start ins neue Jahr. Und wie feiern die Party-Profis selbst?

