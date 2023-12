Aichach-Friedberg

Protestwelle rollt: Bauern aus der Region machen gegen Agrarpolitik mobil

Plus Landwirte blockieren die Straßen. Sie drohen: Kilometerlange Staus an der A8 bei Derching, in Aichach sowie zwischen Mering und Königsbrunn seien erst der Anfang.

Die Bauern haben die Nase voll. "Uns reicht es", sagen sie am Montagvormittag unisono. Über 20 Landwirtinnen und Landwirte aus Mering, Merching, Ried, Königsbrunn, Kleinaitingen, Graben, Mittelstetten und Friedberg sind am Montagvormittag mit ihren Schleppern aufs Meringer Lechfeld gekommen und stellen sich zum großen Protestfoto auf. "Wir haben kurzfristig und ganz spontan uns um 9 Uhr über unsere Whatsapp-Gruppe zusammengetan und entschlossen, dass wir uns den Protesten der Landwirte anschließen, die in Berlin für unsere Anliegen kämpfen", sagt Markus Sedlmeyr aus Hörmannsberg. Auch in Derching und Aichach gibt es Proteste, die kurzzeitig zu Verkehrschaos führen. Und dabei soll es nicht bleiben.

"Wir legen bewusst nicht alles lahm", betont Josef Steber aus Ried. Noch nicht jedenfalls. Wenn aber die Politik bei ihren Vorhaben bleibt, überlege man sich drastischere Maßnahmen. Auslöser für den Protest sind der Wegfall der Steuererstattung für Agrardiesel und die Einführung der Kfz-Steuer für die Landwirtschaft. Stefan Büschl, Landwirt aus Kleinaitingen, erklärt, dass beim Agrardiesel die Steuervergünstigung deshalb gegolten habe, weil landwirtschaftliche Schlepper zu 90 Prozent nicht auf der Straße fahren und diese damit nicht in dem Maß nutzen wie Lastwagen und Pkw.

