Prozess: Aichacher beleidigt und bedroht Schiedsrichter bei Fußballspiel

Plus Bei einem Fußballspiel in Friedberg beleidigt und bedroht ein Aichacher den Schiedsrichter. Der 42-Jährige bereut sein Verhalten, verurteilt wird er trotzdem.

Ruppig geht es auf vielen Fußballplätzen zu - körperlich, aber auch verbal. Nicht selten bekommen das auch die Schiedsrichter zu spüren. Die Unparteiischen müssen sich auf den heimischen Sportplätzen viel anhören. Auch Beleidigungen gehören zum Alltag dazu. Ein Zuschauer aus Aichach hat es im vergangenen Jahr aber übertrieben. Neben Beleidigungen sprach der 42-Jährige auch Drohungen gegenüber dem Unparteiischen aus. Deshalb musste sich der Mann nun vor dem Amtsgericht Aichach verantworten.