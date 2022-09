Psychiatrietage wollen wieder Lebenslust wecken

Mit eineinhalb Jahren Verspätung startet die Veranstaltungsreihe im Landkreis Aichach-Friedberg. Der Verein "Kennen und Verstehen" feiert sein 25-Jähriges.

"Harte Zeiten liegen hinter dem Psychiatrieförderverein "Kennen und Verstehen". Fritz Schwarzbäcker und In­grid Haidle, die beiden Vor­sitzenden des Vereins spielen damit auf die Ein­schrän­kun­gen während der Pande­mie an. Be­sonders seien psy­chisch Erkrankte betroffen gewe­sen, denn die Selbst­hilfegrup­pen konnten sich nicht mehr treffen. "Und so etwas geht nicht on­line, das lebt von Präsenz", so Schwarz­­bäcker weiter. Daraus hat sich das Thema der diesjährigen Psychiatrietage prak­tisch von selbst ergeben: "Trotz alle­dem: Lebenslust statt Lebensfrust".

Den Organisatoren war es ähnlich ergangen, als sie im Sommer 2020 mit den Planungen be­gannen. Im Frühjahr 2021 sollten die Psychia­trietage wieder stattfinden. Aber plötzlich durfte man sich nicht mehr treffen und alles telefonisch zu erledi­gen, sei nicht möglich gewesen. Und auf Videokonferenzen sei damals noch niemand von ihnen technisch eingerichtet gewesen. Dann habe man verschoben und verschoben, aber jetzt sei alles in trockenen Tü­chern.

Seit mehr als 20 Jahren orga­nisiert der Verein alle zwei Jahre die zweiwöchigen Psychiatrietage. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, psy­chische Erkrankungen in unserem Landkreis zum Thema zu machen, zu informieren und Vorurteile abzubau­en. "Kennen und Verstehen" ist ehrenamtlich organisiert. Der Ein­tritt zu allen Veranstal­tun­gen ist frei, Spenden werden aber gerne ange­nommen.

Das Programm der Psychiatrie­ta­ge 2022