Radfahren im Winter: Was zu beachten ist

Plus Die Temperaturen sinken, die Straßen werden glatt. Jetzt wird es deutlich gefährlicher. Wer trotzdem nicht auf das Rad verzichten will, sollte einige Dinge beachten.

Karl Schiffelholz räumt seine Einkäufe in die Tasche und radelt nach Hause. Trotz seines hohen Alters nichts Ungewöhnliches für ihn. Sein Leben lang fährt er mit dem Fahrrad schon durch die Gegend, für ihn ein Hobby, das ihm Spaß macht. Nur weil es kälter wird, gibt er es nicht auf. "Ist man schon bei milden Temperaturen sicher unterwegs, kann man sich auch trauen, wenn es kälter wird", sagt der Friedberger. Wir haben weitere Tipps gesammelt, die auch eine sichere Fahrt im Winter möglich machen.

Es gibt zwar anders wie für das Auto, keine gesetzlich vorgeschriebene Winterreifenpflicht. Dennoch können spezielle Reifen mehr Grip und Halt bieten. Albert Fischer vom Geschäft Spezialrad Fischer in Aichach empfiehlt, grobstollige Reifen aufzuziehen. Bei Bedarf gibt es auch spezielle Spike-Reifen, die sind nötig, wenn man über vereiste Strecken fährt. Bei der Fahrt auf rutschigem Untergrund ist es laut dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) besonders wichtig, plötzliche Bremsungen in Kurven zu vermeiden. Auch ein angepasstes Tempo und ausreichend Abstand zu anderen Teilnehmern des Straßenverkehrs erhöhen die Sicherheit.