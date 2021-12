Raiffeisenbanken helfen Psychiatrie-Förderverein

"Kennen und Verstehen" wird von der Raiffeisenbank zum Leuchtturmprojekt ernannt. Der Verein möchte auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen.

Im Rahmen einer kleinen Feier übergab der Raiffeisen-Kreisverband Aichach-Friedberg Spendengelder in Höhe von 3000 Euro an den Verein "Kennen und Verstehen". Jedes Jahr werden in ganz Bayern 15 Millionen Euro auf ausgewählte Leuchtturmprojekte aufgeteilt. Landrat Klaus Metzger war als Schirmherr anwesend.

"Jeder kann mal betroffen sein und darum sind wir froh, dass Sie da sind", sprach Metzger seine Unterstützung aus. Der laut Raiffeisenbank besonders förderwürdige Verein setzt sich für ein besseres Bewusstsein für die Anliegen von psychisch Kranken ein. Der Verein leitet zwei Selbsthilfegruppen für Betroffene und Erkrankte. Die Gründungsidee des Vereins ist, dass Menschen erst einmal etwas kennenlernen müssen, um es verstehen zu können. Psychische Krankheiten seien für viele immer noch ein zu großes Tabu und zu realitätsfern. Das möchte der Verein ändern, so Fritz Schwarzbäcker, der Vorsitzende des Vereins.

Der Vorsitzende des Raiffeisen-Kreisverbandes Aichach-Friedberg, Peter Burnhauser, wickelt die formale Spendenübergabe mit Fritz Schwarzbäcker, dem Vorsitzenden von "Kennen und Verstehen" ab. Foto: Leon Ueberall

Das Spendengeld möchte der Verein nutzen, um die Selbsthilfegruppen trotz Pandemie weiterhin am Laufen zu halten.