Randale und Beschimpfungen in Arztpraxen nehmen zu

Sie sind das Bindeglied zwischen Patient und Arzt und für den Praxisalltag unentbehrlich: medizinische Fachangestellte. Trotzdem müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder respektlose Kommentare über sich ergehen lassen. In Einzelfällen kommt es sogar zu Handgreiflichkeiten. Medizinische Einrichtungen in Aichach-Friedberg sind sich einig: Der raue Ton von Patientinnen und Patienten hat in den vergangenen Jahren zugenommen.

