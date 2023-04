Raus ins Grüne: Tipps für Radtouren im Wittelsbacher Land

Mit den milden Temperaturen locken Ausflüge in die Natur. Hier sind vier Radtouren, die in die schönsten Ecken des Landkreises Aichach-Friedberg führen.

Warme Sonne im Rücken, ein frischer Wind und die aufblühende Natur – der Frühling ist für viele Radlerinnen und Radler die schönste Jahreszeit. Das Wittelsbacher Land bietet tolle Ziele. Den Mandichosee zum Beispiel. Eine gemütliche Runde radeln, heiße Pommes am Kiosk holen und die Surferinnen und Surfer beobachten, wie sie über die Wellen flitzen. Kulturelles bieten Touren durch den Norden des Landkreises, zwischen malerischen Landschaften und den Schlössern der Wittelsbacher.

Rund um die Stadt Friedberg gibt es unzählige Kirchen und Kapellen zu entdecken. Die Tour startet auf dem Parkplatz bei der Kirche Herrgottsruh. Von dort aus radelt man zur Stadtmitte, wo sich die neuromantische Pfarrkirche St. Jakob befindet. Über den Bahnhof geht es in den südlichen Teil der Stadt zu St. Stefan. Weiter geht es zu den Afraseen hin zur Wallfahrtskirche St. Afra, die derzeit wegen Sanierungsarbeiten für Besucherinnen und Besucher gesperrt ist. Doch selbst von außen lässt sich die Pracht der Kirche erahnen. Die Tour führt nördlich weiter, über die Bahngleise zur Kapelle Maria Alber.