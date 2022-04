Razzia: Gibt es auch in Mering und Kissing Fälle von Kinderpornografie?

Die Kriminalpolizei stellt im Großraum Augsburg zahlreiche kinderpornografische Dateien sicher. Auch in Kissing und Mering sucht die Polizei nach Beweisen.

Unzählige Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei Augsburg waren vergangenen Dienstag im Einsatz. In einer groß angelegten Aktion wurden zahlreiche Wohnungen in der Stadt Augsburg sowie in den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg wegen des Verdachts des Besitzes von Kinderpornografie durchsucht. Auch in Kissing und Mering stellte die Polizei Beweismaterial sicher.

Das bestätigt Polizeihauptkommissarin Christina Meissl auf Nachfrage: "Die Durchsuchung betraf ein Objekt in Kissing und ein Objekt in Mering. Zu den Personen dürfen wir aber keine Auskunft geben." Das Amtsgericht Augsburg hatte im Vorfeld insgesamt 17 Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen. Die restlichen 15 liegen außerhalb des Wittelsbacher Landes.

Wie die Polizei berichtet, handelte es sich bei den Beschuldigten um fünf Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 15 bis 20 Jahren und zwölf Personen im Alter von 22 bis 58 Jahren. Mit einer Ausnahme handele es sich nahezu ausschließlich um männliche Beschuldigte.

Auswertung nach Kinderpornografie-Razzia dauert an

In den meisten Fällen machten sich die Personen laut Polizei strafbar, weil sie Bilder oder Videos mit kinderpornografischem Inhalt im Internet etwa auf sozialen Netzwerken, Messenger-Diensten oder über Clouds verbreitet hatten. Auch gab es nach Angaben der Polizei mehrere Fälle, bei denen strafbares Bildmaterial in größeren WhatsApp-Gruppen im Umlauf war. Gruppenmitglieder machten sich strafbar, indem sie entsprechende Bilder und Videos in den Gruppen eingestellt, also verbreitet, oder heruntergeladen haben.

Bei den Durchsuchungen wurden insgesamt 26 Datenträger wie Handys, PCs, Laptops und Festplatten sichergestellt. Die Polizei wertet diese nun nach weiteren strafbaren Inhalten aus. "Das kann aber eine Zeit dauern, denn auf den Datenträgern befinden sich sehr viele Dateien, die erst einmal ausgewertet werden müssen", erklärt Polizeihauptkommissarin Christian Meissl. Was dann den Personen aus Kissing, Mering und anderen Orten droht, werde sich erst nach der Sichtung der Beweismittel zeigen. (ina mit sry)