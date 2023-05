Regen und Hagel richten Schäden im Landkreis-Süden an

Im Süden des Landkreises Aichach-Friedberg hat das Unwetter am Freitagabend einige Schäden verursacht.

Da war Land unter: Sturm, Regen und Hagel richteten am Freitagabend vor allem im Süden des Landkreises Aichach-Friedberg sowie im Nachbarlandkreis Fürstenfeld zahlreiche Schäden an. Gemeldet wurden unter anderem kaputte Dachfenster und von den sehr großen Hagelkörnern beschädigte Autos. Wiesen und Straßen waren weiß wie im Winter. Die Polizei Friedberg meldet auf Anfrage jedoch keine schwereren Vorfälle, die Freiwillige Feuerwehr Mering berichtet von zwei Einsätzen: einer überfluteten Straße in Reifersbrunn sowie einer vollgelaufenen Unterführung. (AZ)