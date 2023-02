Aichach-Friedberg

12:15 Uhr

Rekordmonat für Reisebüros im Landkreis trotz hoher Preise

Plus Obwohl die Inflation die Preise in die Höhe treibt, verzeichnen viele Reisebüros zu Anfang des neuen Jahres ein starkes Plus. Dafür gibt es einen simplen Grund.

Von Julius Reinmuth

Der kalte Wind und das Regenwetter Anfang dieses Jahres sind Grund genug, von warmen Sommermonaten in weiter Ferne zu träumen. Im Januar nehmen traditionell besonders viele Menschen ihre Urlaubsplanung in Angriff. Das gilt auch in diesem Jahr, obwohl die Inflation die Preise in die Höhe treibt. Tatsächlich läuft das Geschäft überraschend gut. Das berichten Reisebüros aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Ihre persönlichen Lieblingsziele haben sie auch mit im Gepäck.

