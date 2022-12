Rentner leugnet Unfallflucht - dann aber doch nicht

Ein 82-Jähriger legt Widerspruch gegen einen Strafbefehl ein, nachdem er ein Auto angefahren hat. Dann besinnt er sich eines anderen.

Beim Ausparken schrammte ein 82-jähriger Rentner aus dem Landkreis-Süden am Nachbarauto entlang und zerkratzte dessen linke Seite. Gemerkt haben will er davon nichts. Deshalb legte er auch gegen den Strafbefehl über 1600 Euro (40 Tagessätze zu je 40 Euro) wegen Unfallflucht Einspruch ein. Bei der Verhandlung vor dem Aichacher Amtsgericht überlegte er es sich plötzlich anders.

Es war ein nasskalter Tag im Oktober vergangenen Jahres, als der 82-Jährige seine Frau morgens am Parkplatz absetzte, rückwärts ausparkte und weiterfuhr. Mit der Stoßstange zerkratzte er beim Ausparken die Fahrertür und die hintere Tür am Fahrzeug neben ihm. Dessen Besitzer sah zufällig vom Fenster aus zu, bekam aber laut seiner Aussage nicht mit, dass sein Auto beschädigt worden war. Das bemerkte er erst, als er zum Parkplatz zurückkam. Weil die hintere Tür ausgetauscht werden musste, summierte sich der Schaden auf 5500 Euro.

Geschädigter Autofahrer aus Aichach-Friedberg findet Verursacher selber

Dem Autobesitzer gelang es, den Rentner ausfindig zu machen und ihn zu kontaktieren. Der 82-Jährige sei sich nicht sicher gewesen, ob er den Schaden verursacht hatte, erinnerte der Autobesitzer sich vor Gericht. Bei einem Treffen kurz darauf begutachtete der Rentner den Schaden. Ob der tatsächlich von seiner Stoßstange verursacht worden sei, könne er nicht mit Sicherheit sagen, gab der 82-Jährige vor Gericht an. Als Grund nannte er: „Es waren schon Schrammen an meiner Stoßstange vom Einparken in der Garage.“ Beim Ausparken sei ihm nicht aufgefallen, dass er das andere Fahrzeug touchiert hatte. Er habe das Radio und das Gebläse angehabt.

Zwei Tage nach dem Treffen mit dem Autobesitzer meldete sich der Rentner erneut. Er bat um seine Daten, um sie an seine Versicherung weitergeben zu können. Das war inzwischen jedoch zu spät, weil der Autobesitzer bereits Anzeige wegen Unfallflucht erstattet hatte. Bei dem Gespräch, das er zwei Tage vorher mit dem 82-Jährigen geführt hatte, hatte der Autobesitzer folgenden Eindruck: „Er war sich der Konsequenzen nicht bewusst, wenn ich Anzeige erstatte.“

Unfallflucht in Aichach-Friedberg: 82-Jähriger muss Führerschein abgeben

Die Konsequenz war ein Strafbefehl über 40 Tagessätze zu je 40 Euro sowie eine zehnmonatige Führerscheinsperre. Bei einer Verurteilung würde es für ihn teurer werden, sagte Richterin Nadine Grimm nach der Beweisaufnahme. Bei der Höhe des Tagessatzes war die Staatsanwaltschaft von einem geringeren Einkommen ausgegangen, als es der Mann tatsächlich hatte. Nach Rücksprache mit seinem Verteidiger Markus König entschloss sich der 82-Jährige, seinen Einspruch zurückzunehmen. Staatsanwalt Philip Kramer stimmte zu. Damit ist der Strafbefehl rechtsgültig und der Rentner muss seinen Führerschein für zehn Monate abgeben.