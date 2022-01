Aichach-Friedberg

Samstag wieder große Impfaktion bei Segmüller

Eine große Impfaktion findet auf dem Parkplatz des Möbelhauses Segmüller in Friedberg statt. In dem Zelt der Gartenmöbelausstellung impft am Samstag, 15. Januar, die Augsburger Ärztin Dr. Renate Weber in Zusammenarbeit mit der Sozialstation Augsburg, Hochzoll, Friedberg und Umgebung.

Am Samstag, 15. Januar, finden im Kreis Aichach-Friedberg zwei Corona-Impfaktionen statt: In Friedberg auf dem Segmüller-Parkplatz sowie in der Praxisclinic Mering.

Von Ute Krogull

Unkompliziert ohne Anmeldung zum Impfen: Das ist am Samstag, 15. Januar, von 11 bis 14 Uhr wieder auf dem Parkplatz des Möbelhauses Segmüller in Friedberg möglich. Die Augsburger Ärztin Dr. Renate Weber impft dort bereits zum zweiten Mal in einem Zelt, das die Firma Segmüller zur Verfügung gestellt hat, in Zusammenarbeit mit der Sozialstation Augsburg, Hochzoll, Friedberg und Umgebung. Zur Verfügung stehen für Erst-, Zweit und Boosterimpfungen nach Angaben von Gudrun Jansen, Geschäftsführerin der Sozialstation, Moderna sowie eine geringe Menge Biontech, die vorrangig für Impfwillige unter 30 gedacht sei. Corona-Impfaktion bei Segmüller in Friedberg: Das muss man beachten Geimpft werden können Personen ab zwölf Jahren. Mitbringen müssen Impfwillige: Impfausweis

Personalausweis oder Reisepass

Versichertenkarte. In einer mehrtägigen Aktion vor Weihnachten hatte das Team 740 Impfungen durchgeführt. "Das Ziel von 1000 haben wir nicht erreicht, aber es ist eine gute Zahl", so Jansen. Es zeige sich, dass die Online-Terminvergabe für viele eine Hürde darstellt. Man müsse das Angebot unkompliziert und flexibel gestalten und auf die Menschen zugehen. Impfaktion in der Praxisclinic Mering am 15. Januar 2022 Dr. Arian Derakhchan von der Praxisclinic Mering impft ebenfalls am Samstag, 15. Januar, in der Praxis an der Luitpoldstraße 24. Es werden Booster-, Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt. Vorrätig sind Moderna und Biontech (letzteres insbesondere für Unter-30-Jährige). Anmeldung ist für diese Aktion nötig in der Praxis unter Telefon 08233/3830.

