Sandmandala von indischen Mönchen als Zeichen des Friedens

2019 waren die indischen gelehrten Mönche schon einmal in Friedberg und haben ein Sandmandala gelegt. Bald sind sie wieder da. Warum ein Zeichen für den Frieden so wichtig ist.

Sandkorn für Sandkorn legen indische Mönche im Pfarrzentrum St. Jakob ein Mandala, das ein Zeichen des Friedens in einer unruhigen Zeit sein soll. Interessierte können dabei zusehen, aktiv an einer Meditation teilnehmen oder sich von der offenen, kommunikativen Atmosphäre im Pfarrzentrum begeistern lassen.

Als die Mönche vor vier Jahren schon einmal in Friedberg waren, war die Resonanz "sehr, sehr gut" berichtet Marion Brülls, die Initiatorin der Aktion. "Die ruhige, kommunikative Atmosphäre hat etwas ganz besonderes an sich und zieht viele Menschen an", sagt Brülls. Damals kamen viele Menschen auch mehrmals zu den Mönchen, verweilten mit ihnen oder nahmen die Möglichkeit für ein Gespräch wahr.

Sandmandala wird am Ende in die Ach geschüttet

Vergänglichkeit und Frieden, das soll das Mandala verkörpern. In diesem Jahr ist der Buddha Tschenresi, der Buddha des universalen Mitgefühls, das Symbol, das von den Mönchen gelegt wird. Da das mühevoll von Hand erschaffene Werk am Ende in die Friedberger Ach geschüttet wird, drückt das die Vergänglichkeit aus. Der Buddhismus basiert auf Mitgefühl und Zuhören, deswegen ist er auch der Austausch von Mönchen mit Besuchern gewünscht. "Auch quirlige Schulklassen haben die ruhigen, meditativen Momente genutzt", so Brülls. Um schon junge Menschen einzubinden, sind auch Kindergartengruppen und Schulklassen willkommen.

Verständnis für die andere Religion

Ein gemeinsames tibetisch-buddhistisches und christliches Gebet soll das Verständnis für die Religion stärken und den Dialog öffnen. Die interreligiöse Begegnung zwischen den Religionen soll den Frieden stärken. "In furchtbaren Zeiten wie jetzt, ist die Erkenntnis, dass alle Menschen zusammengehören, sehr wichtig", betont Brülls. Jeder ist eingeladen, an den Meditationen teilzunehmen oder zuzuschauen, wie durch sehr viel Geduld und Mühe das Kunstwerk entsteht. Für eine Winterschule im Norden Indiens sammeln die Mönche Spenden.

Folgende Termine sind wichtig: