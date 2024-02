Aichach-Friedberg

vor 33 Min.

Scheiben zerbrochen, Kassen geknackt: Diebstähle an 24-Stunden-Läden nehmen zu

Maximilian Skiebe verkauft in seinem Geschenke Schrankerl in Aichach selbst gemachte Geschenk- und Dekoartikel.

Plus Diebstähle trotz Überwachung: An Selbstbedienungshütten und -automaten im Landkreis ist das schon fast Alltag. Wie reagieren Besitzerinnen und Besitzer?

Von Johanna Schnitzhofer

Zerstörte Überwachungskameras, eingeschlagene Scheiben und zu wenig Geld in der Kasse. Die Fälle von Vandalismus und Diebstahl an Selbstbedienungsautomaten und -hütten im Landkreis häufen sich. Erst Anfang Januar wurde ein Lebensmittelautomat in Mering sogar mit einem Gullydeckel eingeworfen und geplündert. Eigentlich ist das Konzept praktisch: Den Bürgerinnen und Bürgern stehen meistens rund um die Uhr verschiedenste Produkte zu Verfügung, die Anbieter müssen kein Personal stellen, das kassiert. Doch nicht von allen wird das Angebot dankend angenommen, im Gegenteil. Vor welchen Herausforderungen die Besitzerinnen und Besitzer stehen und wie sie um das Fortbestehen ihrer Läden kämpfen.

Familie Schlatterer überwacht ihre Hütte mit einer Kamera

Acht Diebstähle und Aufbrüche verzeichnete die Friedberger Polizei im Jahr 2023. Doch nicht alles wird zur Anzeige gebracht. Schlatterers Metzger-Hütte bietet in der Nähe von Hügelshart Spezialitäten und regionale Produkte zum Mitnehmen. Rund um die Uhr erhält man hier Fleisch- und Wurstwaren aus hauseigener Produktion. Kundinnen und Kunden können sich die Produkte nehmen, selbstständig einscannen und am Automat bezahlen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen