Aichach-Friedberg

18:15 Uhr

Schwerer Schlag für Friedberger Geburtshilfe: Chefarzt kündigt

Klipa Sokol Rexhepi, Chefarzt Geburtshilfe und Gynäkologie an den Kliniken an der Paar.

Plus Zwei Jahre nach seinem Antritt kündigt Sokol Rexhepi, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Friedberg. Was bedeutet das für die Station?

Von Ute Krogull Artikel anhören Shape

Sokol Rexhepi, Chefarzt der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe der Kliniken an der Paar, hat am Dienstagnachmittag seine Kündigung eingereicht. Er will die Einrichtung Ende Juni verlassen. Sein Amt hatte er erst vor zwei Jahren angetreten, nachdem die Geburtshilfe im Landkreis seit 2018 turbulente Zeiten durchlebt hatte. Jetzt machen werdende Mütter sich erneut Sorgen: Was bedeutet die Kündigung des Chefs für die Station?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen