Schulsport im Wittelsbacher Land: zu wenig Kapazitäten und Personal?

Plus Immer mehr Kinder und Jugendliche klagen über Rückenschmerzen. Der vorgeschriebene Sportunterricht kann an den Schulen im Landkreis abgehalten werden. Doch reicht das?

Von Valentina Osterhuber

Schon auf der Straße erkennt Stefana Stesnovic von der Physiotherapiepraxis Guha in Friedberg, dass Kinder und Jugendliche zunehmend Haltungsschäden haben. „Wir behandeln immer mehr junge Patienten mit altersuntypischen Rückenbeschwerden.“ Weil die Heranwachsenden viel Zeit vor den Handys oder Videokonsolen verbringen, ist das Thema Sport allgemein deutlich in den Hintergrund gerückt. „Leider gibt es in den Schulen viel zu wenig Sportstunden, die Sportlichkeit nimmt deutlich ab“, sagt Stesnovic. Als Bewegungsempfehlung, sagt sie, sind „ein bis zwei Stunden pro Tag nötig, damit die Kinder ausgelastet sind“.

Laut des Staatlichen Schulamtes in Aichach „läuft alles, wie es laufen soll“. Dank mobiler Reserven, also Lehrkräften, die im Bedarfsfall einspringen, kann ein durchgängiger Sportunterricht garantiert werden. Im Wittelsbacher Land gibt es genug Hallen und Kapazitäten. Derzeit gibt es auch keine Einschränkungen bezüglich der Belegung. Doch in der Praxis läuft freilich nicht alles rund, wie die Hallenproblematik in Mering mehr als deutlich zeigt. Verzögerter Umbau, Asbestbelastung und zu viele Schüler auf zu wenig Hallen. Die Liste an Problemen ist lang. Angesichts der Lage in Mering darf man sich fragen, ob der Schulsport überall im Landkreis solch einen Stellenwert hat.

