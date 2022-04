Aichach-Friedberg

vor 47 Min.

Sex gegen Geld: 17-Jährige aus dem Landkreis nimmt Freier aus

Am Dienstag stand eine 19-Jährige wegen räuberischen Diebstahls vor dem Amtsgericht in Aichach.

Plus Eine Jugendliche bietet 2020 online sexuelle Dienstleistungen an. Als es zu einem Treffen kommt, will sie mit dem Geld fliehen. Jetzt steht sie vor Gericht.

Von Bianca Dimarsico

Die junge Frau war in finanziellen Nöten und wusste nur einen Ausweg. Sie bot über eine Dating-Plattform sexuelle Dienstleistungen an, hatte aber nie vor, diese auch zu erbringen. Wegen räuberischen Diebstahls musste sie sich jetzt vor dem Amtsgericht Aichach verantworten.

