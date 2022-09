Sie erhalten den Umweltpreis des Landkreises Aichach-Friedberg

Eva Mannweiler aus Aichach sowie Renate und Josef Moll aus Affing engagieren sich mit Leib und Seele für den Naturschutz. Dieses Engagement wird nun gewürdigt.

Sie haben sich ihr halbes Leben für den Umweltschutz einge­setzt, und das nicht nur in der Orga­nisation, sondern auch direkt vor Ort in Wald und Flur. Dafür sind Eva Mannweiler und Renate und Josef Moll jetzt mit dem 31. Umweltpreis des Landkreises ausgezeichnet wor­den.

„Wer hätte vor 30 Jahren ge­dacht, dass aus einem so zarten Pflänzchen etwas so Großes wird“, sagte Rolf Settelmeier (Stadtsparkasse) zur Be­grü­ßung der Preisträger und der gela­denen Gäste aus Politik und Ge­sellschaft. Friedbergs Dritte Bürger­meis­terin Claudia Eser-Schuberth betonte, dass sich im Umweltschutz jeder einbringen kann. Landratsstell­vertreter Manfred Losinger verlas ei­ne Grußbotschaft des erkrankten Klaus Metzger und verlieh die Aus­zeichnungen. „Umwelt- und Klima­schutz ist heute so wichtig wie nie“, sagte Losinger, die Fachstelle am Landratsamt könne die Anfragen kaum bewältigen. Der Umweltpreis ist mit zwei Mal 2500 Euro dotiert. Gestiftet wurde er von Heinz Arnold aus Kissing.

Eva Mannweiler gibt ihr Wissen über Pflanzen und Tiere gerne weiter. Hier zeigt sie Teilnehmern der BayernTour Natur einen Biberzahn. Foto: Jürgen Zwerger (Archivbild)

Eva Mannweiler ist seit 30 Jahren aktives Vorstandsmitglied der Orts­gruppe Aichach des Bund Natur­schutz (BN). Sie engagiert sich auch in der Jugendarbeit der Ortsgruppe, zum Beispiel bei der Gestaltung des BN-Beitrages für das Ferienprogramm der Stadt Aichach oder in früheren Jahren in der Lei­tung einer Jugendgruppe. Seit den 1990er-Jahren ist sie Naturschutz­wäch­terin für den Landkreis Ai­chach-Friedberg und dadurch seit Beginn am FFH-Ecknachtal-Projekt aktiv beteiligt. Darüber hinaus ist sie Mitglied im Natur- und Umwelt­schutzbeirat der Stadt Aichach.

Ihr naturkundliches Wissen und die Kenntnis der Landschaft rund um Aichach bringt sie insbesondere bei den regelmäßigen Landschaftspfle­ge­arbeiten der Ortsgruppe ein, beim Aufbau und der Betreuung von Am­phibienschutzzäunen und bei der Be­kämpfung von Neophyten, also nicht einheimischen Pflanzen, die heimische Arten verdrängen. „Ein großes Herz zeigt Eva Mannweiler auch regelmäßig für die Storchen­paare in Aichach“, heißt es in der Laudatio. Da ihr naturkundliches Wissen vielen Pri­vatleuten bekannt ist, wird sie oft um Rat gefragt. „Wie geht man mit ver­unglückten Fledermäusen um?“ oder „Was tue ich am besten mit Teichmuscheln, die beim Ablassen eines Teiches entdeckt werden?“ Solche Fragen beantworte sie ger­ne und kompetent. Für diesen „überdurchschnittlichen Einsatz für Natur und Umwelt“ hatte sie die Ortsgruppe Aichach des BN vor­ge­schlagen. Die Untere Naturschutz­be­hörde am Landratsamt hat diesen Vorschlag sofort angenommen.

Renate und Josef Moll aus Affing sind vielfältig im Naturschutz engagiert

Das Ehepaar Renate und Josef Moll engagiert sich sehr vielfältig für die Natur und hier vor allem für Pflanzen und Tiere, deren Lebens­raum in unserer intensiv genutzten Landschaft immer knapper wird. Un­ter anderem geben die beiden ihr Wissen an Kinder und Jugendliche im Feri­enprogramm der Gemeinde Affing und in Firmgruppen weiter. Molls stemmen die Pflege des kom­munalen Ökokontos Affings südlich der Schaezlerwiese und betreuen seit dem Jahr 2015 das Naturdenk­mal Schaezlerwiese auf Rehlinger Flur. Sie waren bei der Ortsgruppe Lechrain des Bund Naturschutz die Triebfedern schlechthin für den Er­werb der Fläche „HoariWiesn“ und pfle­gen sie seitdem.

In seiner Heimatgemeinde pflegt Jo­sef Moll unter der Obhut der Orts­grup­pe Lechrain des Bund Na­tur­schutz eine Ausgleichsfläche am Wurzlerweiher fachgerecht. Das Bio­top hat seither einen beachtlichen Entwicklungsschub erfahren. Beim Gartenbauverein Affing hat Josef Moll nicht nur beratende Funktion. Auf seine Anregung hin wurde ein Stück der Schrebergärten als Blüh­wiese angelegt. Dabei leistet Josef Moll selbst das Gros der Arbeiten. Er ist außerdem seit Januar 2014 zwei­ter Vorsitzender der Ortsgruppe Lechrain des Bund Naturschutz.

Der Bund Naturschutz, Ortsgruppe Lechrain, hat im Affinger Ortsteil Haunswies eine Biotopfläche angelegt: Bürgermeister Markus Winklhofer (links) bedankte sich für die Leistung der BN-Aktivisten. Hinter ihm Josef Higl, Josef und Renate Moll und Herbert und Andrea Engelhard Foto: Martin Golling (Archivbild)

Renate Moll fungiert seit Januar 2011 als Kassenwartin der Ortsgruppe Lechrain des Bund Naturschutz. Sie ist Motivatorin und Kommunikatorin und hat die Zahl der ehrenamtlich bei der BN-Ortsgruppe Lechrain engagier­ten Menschen deutlich erhöht und zu einer effektiven Einheit geformt, so die Laudatio.