Sind Sternsinger mit schwarzem Gesicht eine überholte Tradition?

Plus Der christliche Brauch der angemalten Sternsinger löst Diskussionen um Rassismus aus. Die Pfarreien in Aichach-Friedberg gehen mit dem Thema unterschiedlich um.

Von Anna Faber und Nicole Simüller

Wenn die Sternsinger dieser Tage im Landkreis von Haus zu Haus ziehen, sind in vielen Gemeinden wieder Kinder mit angemaltem Gesicht dabei. Einzelne Pfarreien entscheiden sich allerdings bewusst gegen den Brauch, der seinen Ursprung im Mittelalter hat. Auch der Bund der Deutschen katholischen Jugend (BDKJ) und das Kindermissionswerk raten von dem Anmalen des Gesichts ab. Gleichzeitig scheint vielen die Debatte um die Gesichtsbemalung zu überspitzt und übertrieben. Warum es in Friedberg keine schwarze Schminke mehr gibt, in Aichach allerdings schon.

Kritiker stellen die Frage, ob ein schwarz geschminkter Sternsinger noch zeitgemäß ist. Ist es notwendig, an einer Tradition detailgenau festzuhalten, die aus dem Mittelalter stammt? Fühlen sich Personen mit dunkler Haut nicht diskriminiert? Manche sprechen direkt von Rassismus und verwenden den Begriff "Blackfacing", eine rassistische Praktik aus der Kolonialzeit, bei der sich Weiße über Schwarze lustig machten, indem sie ihre Gesichter anmalten. Verteidiger des Brauchs hingegen fragen sich: Muss die Kritik so harsch ausfallen? Warum stören sich einige so sehr an einem schwarz geschminkten Sternsinger?

