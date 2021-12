Snapchat-Hacker erpressen jungen Mann mit Nacktfotos

1000 Euro zahlte ein junger Mann aus dem Kreis Aichach-Friedberg an Unbekannte, die seinen Snapchat-Account gehackt hatten und ihn mit Nacktfotos erpressten.

Horror für Smartphone-Besitzer: Hacker erpressten einen jungen Mann mit Nacktfotos, die sie am Montag aus seinem Snapchat-Account gezogen hatten. Sie drohten, die Bilder aus dem Nachrichtendienst an Familie und Freunde des Opfers zu übermitteln. Der junge Mann zahlte 1000 Euro an die Unbekannten. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Was tun in solchen Fällen?

Erpressung durch Hacker: Das rät die Polizei

Überweisen Sie kein Geld. Die Erpressung hört nach der Zahlung meist nicht auf.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei .

. Kontaktieren Sie den Betreiber der Seite und veranlassen Sie, dass das Bildmaterial gelöscht wird. Nicht angemessene Inhalte kann man dem Seitenbetreiber über eigens hierfür eingerichtete Buttons melden.

Brechen Sie den Kontakt zu der anonymen Person sofort ab, reagieren Sie nicht auf Nachrichten.

Sichern Sie die Chatverläufe und Nachrichten mittels Screenshot.

Internet-Kriminalität: So schützt man sich