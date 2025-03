So bekommen Frauen Hilfe bei Belästigung in Clubs und Bars

Zur Faschingszeit zieht es wieder viele Menschen in Clubs und Bars. Dabei kann es schnell zu unangenehmen Situationen kommen. Besonders Frauen sind von Belästigung betroffen. Eine der bekanntesten Hilfsaktionen nennt sich „Luisa ist hier!“. Mit diesem Code-Wort können Frauen subtil um Hilfe bitten. Die Polizei begrüßt solche Konzepte. Im Landkreis Aichach-Friedberg sind solche überregionalen Hilfsangebote noch wenig verbreitet, Hilfe gibt es dort aber natürlich trotzdem.

Hilfsangebote wie „Luisa ist hier!“ können in Notsituationen helfen

Im „m-eins“-Club in Aichach wird den weiblichen Gästen das Hilfsangebot „Luisa ist hier!“ tatsächlich gemacht. Hinweisschilder an mehreren Stellen in der Disko weisen Frauen darauf hin, dass sie mit der Frage „Ist Luisa hier?“ Unterstützung erhalten. Das Sicherheitspersonal ist immer ansprechbar. Außerdem wird das Personal eigens geschult. „Meldet sich eine Frau bei ihnen, wird man sie und die belästigende Person hinausbitten und die Polizei verständigen“, erklärt Betreiber Fabian Häberle. Bislang sei das Hilfsangebot aber noch nicht in Anspruch genommen worden.

Viele Bars und Clubs in der Region bestätigen, dass es in der Vergangenheit bei ihnen kaum bekannte Fälle von Belästigungen gab. „Das gibt es bei uns auf dem Land zum Glück noch nicht“, sagt etwa die Leitung des Lips in Pöttmes. Im Barbetrieb mit Läden in Aichach und Friedberg sei laut der Verantwortlichen vor allem das weibliche Personal von Belästigungen betroffen. „Ich habe das Gefühl, wir können die Mädels nicht allein lassen“, erklärt der Geschäftsführer. Auch im Barbarossa in Mering sei es noch zu keinen solchen Vorfällen gekommen. Ganz ausschließen könne man sowas aber nie, sagt die Geschäftsleitung. Besonders zur Faschingszeit sei die Stimmung noch mal „kritischer“.

Wie die einzelnen Lokale damit umgehen, ist unterschiedlich. Im Lips gibt es nach deren Angaben keine dezidierten Konzepte zum Umgang mit Belästigungen. Im Barbetrieb würde das Personal zwar nicht extra geschult werden, ein solcher Vorfall hätte aber einen sofortigen Rauswurf und die Kontaktierung der Polizei als Konsequenz. Auch im Barbarossa sei die erste Vorkehrung, die Problemperson zu entfernen. Zusätzlich würde man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Thema sensibilisieren.

Der nach Innen gebogenen Daumen in der Faust kann Menschen in Notsituationen helfen, auf subtile Weise auf sich aufmerksam zu machen.

Doch wie häufig passieren solche Delikte? Eine seriöse Statistik bezüglich Belästigung von Frauen kann laut dem Polizeipräsidium Schwaben Nord nur schwer erhoben werden. Denn darunter kann eine große Bandbreite an Delikten fallen, die nicht zwingend als Belästigung definiert werden können. Als Beispiel nennt die Pressestelle, wenn etwa eine Frau bei einem Streit von ihrem Freund beleidigt wird. Das Konzept „Luisa ist hier!“ unterstützt die Polizei. Zudem gebe es noch weitere Möglichkeiten für Betroffene von Angst- und Gefahrensituationen, auf sich aufmerksam zu machen, darunter ein Handzeichen – einen nach innen gebogenen Daumen in der Faust – oder Menschen in rosa Westen auf Veranstaltungen als Ansprechpartner für Frauen und Mädchen.

In Notsituationen und bei Straftaten gilt laut Polizei aber vor allem eines: „Niemand soll sich scheuen, in derartigen Situationen die Polizei unter 110 zu rufen.“ Das gelte auch für Zeuginnen und Zeugen von Belästigungen. „Handeln Sie, wenn Sie eine Belästigung beobachten“, so die Polizei.

Hier bekommen Frauen Unterstützung Für die Stadt Augsburg, den Landkreis Augsburg, den Landkreis Aichach-Friedberg und den Landkreis Landsberg/Lech bietet die Beratungsstelle „via“ von der AWO telefonische und persönliche Beratung für von Gewalt betroffenen Frauen an unter 0821-45033910. Außerdem gibt es mit der 116016 eine Notrufnummer des Hilfetelefons „Gewalt gegen Frauen“.