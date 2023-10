Aichach-Friedberg

So fiel die Ernte im Wittelsbacher Land aus

Kartoffeln auf Wochenmarkt in Frankfurt am Main ARCHIV - 25.08.2023, Hessen, Frankfurt/Main: Kartoffeln und Gemüse werden an einem Stand angeboten. Regional fällt die diesjährige Ernte in Hessen laut Bauern sehr unterschiedlich aus. (zu dpa «Bauernverband: Gemischte Bilanz zur hessischen Kartoffelernte 2023») Foto: Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Plus Bauern und Hobbygärtner hatten 2023 unter den Folgen des Klimawandels zu leiden. Die Menge des Ertrags ist dabei noch nicht einmal das größte Problem.

Von Lara Bolz

Der Klimawandel lässt uns heuer deutlich seine Auswirkungen spüren. Das Wetter spielt verrückt - Hitze und Trockenheit wechselten sich mit zerstörerischen Unwettern ab. Das schlägt nicht nur uns aufs Gemüt, sondern schadet spürbar der Ernte. In Mering reichte das Angebaute der Hobbygärtner nicht einmal für den Erntedankaltar - zum Dekorieren musste Micaela Kiese vom Kleingartenverein Lebensmittel zukaufen. Auf andere Weise trifft es auch die Landwirtschaft. "Die Ernte in Bayern ist unterdurchschnittlich. Der Ertrag ist zwar nicht schlecht, dafür haben wir aber ein starkes Qualitätsproblem", sagt Wolfgang Teifelhart, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands (BBV) aus Merching.

Das Jahr begann ziemlich wechselhaft, weshalb die Prognosen von Anfang an eher schlecht ausfielen. "Wir hatten geringe Erwartungen an die Kartoffelernte. Aber sie fiel jetzt für die Situation verhältnismäßig gut aus", sagt Landwirt Xaver Tyroller aus Kühbach. Tatsächlich kann für die Kartoffeln ein Plus von 7,9 Prozent zum Vorjahr verzeichnet werden. Im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2022 zeigt sich allerdings ein Rückgang um zwölf Prozent. Schuld daran hat das Wetter. Heuer war es erst zu nass, dann zu trocken und wiederum erneut zu nass. "Zusätzlich hat der Hagel im Sommer viel zerstört", so Teifelhart.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

