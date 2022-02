Aichach-Friedberg

vor 35 Min.

So lief das erste halbe Jahr in Friedbergs jüngster Schule

Plus Zwölf junge Männer besuchen seit September die Staatliche Technikerschule. Die Einrichtung wird hochmodern ausgestattet und ist ein Sprungbrett für die Karriere.

Von Ute Krogull

Wer gerne im Unterricht einen Roboter programmieren oder an einer "Industrie 4.0"-Anlage das Zusammenspiel von moderner Kommunikations- und Produktionstechnik kennenlernen will, ist an der Staatlichen Technikerschule in Friedberg richtig. Die jüngste Schule der Stadt startete im September; aktuell laufen Infoabende für das Schuljahr 2022/2023. Der Unterricht ist ein Sprungbrett in eine Karriere bis hin zu Führungspositionen. Er entspricht dem Bachelor-Abschluss. Wie ist das erste halbe Jahr gelaufen?

