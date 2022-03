Aichach-Friedberg

18:30 Uhr

So prekär ist die Situation für Friedberger Tankstellen und ihre Kunden

Steigende Preise beim Tanken in Aichach-Friedberg: Auch die BK-Tankstelle in Friedberg-West sorgt sich um die Zukunft.

Plus Die Benzinpreise in Aichach-Friedberg sind über die 2-Euro-Grenze geklettert - mit starken Auswirkungen für Tankstellenbetreiber und ihre Kunden.

Von Noemi Loibl

Ausnahmesituation herrscht derzeit angesichts der Rekordpreise für Benzin. Das spüren Verbraucher - aber auch MItarbeiterinnen an Tankstellen. So berichten die Betreiber der Benzin-Kontor-Tankstelle und der Baywa-Selbstbedienungstankstelle in Friedberg von gereizten und vor allem von weniger Kunden. Diese wiederum ächzen unter den hohen Kosten und versuchen mit allen Mitteln, Benzin zu sparen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen