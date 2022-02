So sind die Feuerwehren in Aichach-Friedberg gegen Corona gerüstet

Plus Omikron trifft auch die Einsatzkräfte im Kreis Aichach-Friedberg. Für die Freiwilligen Feuerwehren gibt es keine Notfallpläne - wie sie sich stattdessen behelfen.

Die Omikron-Welle erreicht voraussichtlich Mitte Februar ihren Höchststand. Es ist mit sehr vielen Infektionen zu rechnen. Auch bei den Feuerwehren in Aichach-Friedberg haben sich einige Feuerwehrleute angesteckt. Die Wachen müssen sich die Frage stellen, was sie tun können, wenn durch die Pandemie mehrere Kräfte ausfallen sollten oder sie Einsätze nicht mehr wie gewohnt durchführen können.