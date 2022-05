So steht es um das Hochzeitsgeschäft in Friedberg und Umgebung

Plus In den vergangenen zwei Jahren fiel die Heirats-Saison recht knapp aus. Viele Dienstleister erwarteten dieses Jahr einen Hochzeitsboom. Hatten sie recht?

Wer heiratet, hat im Vorfeld einiges zu tun. Location, Fotograf, Verköstigung, musikalische Begleitung und noch vieles mehr muss organisiert werden. Was ohnehin schon Stress und Anstrengung für das Brautpaar bedeutet, ist während einer globalen Pandemie noch schwieriger zu bewältigen. In den vergangenen zwei Jahren mussten viele Hochzeiten ausfallen oder verschoben werden. Hochzeitsdienstleister bauen diesen Stau teilweise noch immer ab. Die Menschen aus der Branche erzählen uns, wie viel bei ihnen los ist.