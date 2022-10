So werden im Wittelsbacher Land Müllsünder überführt

Plus Der Landkreis setzt auf ein neues System beim Leeren der Biotonne: Ein Detektor spürt Störstoffe auf. Bei Verstößen droht erst die gelbe, dann die rote Karte.

Hand aufs Herz: Wer hat nicht schon mal versehentlich etwas in die Biotonne geworfen, das da nicht hingehört? Und soll man deswegen gleich den ganzen Abfall durchwühlen? Ja, denn sonst wird es künftig teuer. Damit im Biomüll nicht länger allerhand Fremdstoffe landen, kommt in Kürze ein spezieller Detektor zum Einsatz, der Müllsünder überführt. Der Umweltausschuss des Kreistags stellte jetzt dafür die Weichen.