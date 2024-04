Spannendes Finale beim Vorlesewettbewerb der Grundschüler

Beim Vorlesewettbewerb-Kreisentscheid setzt sich eine Kandidatin durch. Der unbekannte Text ist für die Schülerinnen und Schüler die größte Herausforderung.

Lauter Applaus ertönt nach jedem Lesebeitrag, Unterstützungsplakate von mitgereisten Fans werden hochgehalten und einige Gesangs- und Tanzeinlagen werden in der Grundschule Aichach-Nord dargeboten. Es war einiges los beim Finale des Vorlesewettbewerbs für die 4. Klassen der Grundschulen des Landkreises Aichach-Friedberg. Und obwohl das Niveau geschlossen sehr hoch war, gab es eine verdiente Siegerin.

Zum 35. Mal findet der Wettbewerb, veranstaltet vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV), statt. Unter der Schirmherrschaft von Landrat Dr. Klaus Metzger nehmen von den über 50 vierten Grundschulklassen des Landkreises alle Klassen mit circa 1000 Kindern teil. Jede teilnehmende Klasse ermittelt ihren Klassensieger, die Schulen anschließend ihren Schulsieger und dann werden in zwei Zwischenentscheiden sieben Kinder ausgewählt, die das große Finale bestreiten dürfen. Zu gewinnen gibt es Buchpreise des Landrats, und einen Pokal der Raiffeisenbanken. Außerdem erhält die gesamte Klasse des Siegers als Sonderpreis eine Autorenlesung mit der Kinder- und Jugendbuchautorin Heidemarie Brosche.

Große Unterstützung gab es von den Mitschülerinnen und Mitschüler Foto: Mattis Junker

Begrüßt wurden das Publikum, bestehend aus Eltern und Mitschülern, von einer Gesangseinlage der Schülerinnen und Schüler der Grundschule Aichach-Nord. Unter Moderation von der Kreisvorsitzenden des BLLV wurden dann die sieben besten Leserinnen und Leser des Landkreises vorgestellt. Ihre Leistung wird anhand der Textschwierigkeit, Lesetechnik und Textgestaltung bewertet und dann von einer siebenköpfigen Jury bewertet. Zu ihr gehören Manfred Gerstner, Vorstand der Raiffeisenbank, Schulrätin Carola Zankl, Buchhändlerin Susanne Schneider, Vorjahressiegerin Enya Lindermeir, Doris Schmaus und Ingrid Predasch vom BLLV-Kreisverband Aichach-Friedberg und LandratKlaus Metzger, der den Schülerinnen und Schüler noch Mut zusprach.

Vorlesewettbewerb der Grundschüler: Kinder überzeugen die Jury

Nach einer Tanzeinlage ging es los. In alphabetischer Reihenfolge durften die Kinder jeweils zweieinhalb Minuten aus ihrem vorbereiteten Buch lesen. Den Beginn machte die Lokalmatadorin der Grundschule Aichach-Nord Rosina Eibel, die entsprechend ihres Heimvorteils mit lautem Applaus begrüßt wurde. Sie las aus dem Fantasy-Buch "Smaragdgrün" von Kerstin Gier vor, in dem es um die junge Zeitreisende Gwendolyn geht. Es folgte Marielle Klingler von der Grundschule Ried, die aus "Knalltütenwunder - Was nicht ist, kann ja noch peinlich werden!" von Emma Flint vorlas. Es folgten Helena Möller aus der Grundschule Luitpoldstraße in Mering zusammen mit ihrem Buch "Die unlangweiligste Schule der Welt" von Sabrina J. Kirschner und David Niklas von der Grundschule Friedberg-Mitte, der sich mit seiner Buchwahl "Harry Potter und der Feuerkelch" von J.K. Rowling Extra-Applaus einbrachte. Weiter ging es mit Antonia Rudolf von der Grundschule Rehling, die von ihren Freundinnen und Freunden mit einem Plakat unterstützt wurde. Sie las aus dem Buch "Ronja Räubertochter" von Astrid Lindgren. Auch die nachfolgende Leserin Veronika Seitz von der Grundschule Kühbach wurde mit dem Plakat "Veronika du Leseratte", bei ihrem Buch "Die wunderbare Florentine Feiertag" von Uli Leistenschneider angefeuert, bevor Rosa Wonnenberg, Grundschule Affing, mit einer wilden Verfolgungsjagd der drei Ausrufezeichen von Kirsten Vogel die erste gelungene Leserunde abschloss. Allesamt überzeugten die Kinder mit fesselndem, flüssigen und mitreißendem Lesen, was Anklang beim Publikum fand.

Helena Möller ist die verdiente Siegerin des Wettberwerbs

Nach einer weiteren Gesangseinlage wurde nun das, den Kindern unbekannte Buch "Whisperworld" von Barbara Rose, vorgestellt, aus dem wiederum zweieinhalb Minuten gelesen werden sollte. Dies stellte für die Kinder eine größere Herausforderung dar, was sie aber dennoch professionell meisterten, weshalb ihnen das Publikum zum Schluss tosenden Applaus zollte. Dann zog sich die Jury zurück und die Spannung bei den Kindern wurde immer größer. Landrat Metzger hatte die etwas Aufgabe, das Ergebnis zu verkünden und es war nicht so leicht0, denn er musste sechs Kindern, die toll gelesen hatten, enttäuschen. "Uns ist die Entscheidung fürchterlich schwergefallen, es war ganz, ganz eng." Dennoch sei sich die Jury einig gewesen, dass Helena Möller von der Grundschule Mering Luitpoldstraße besonders gut gelesen hat und deshalb die verdiente Siegerin des diesjährigen Vorlesewettbewerbs ist.