Sporthalle am Gymnasium Friedberg ist keine Erstaufnahme mehr

Zeitweise wurden in der Turnhalle Dutzende Menschen einquartiert. Nach den Osterferien steht sie wieder Schülern und Vereinen zur Verfügung.

Die landkreiseigene Sporthalle am Friedberger Gymnasium war Mitte März für die Erstaufnahme ukrainischer Flüchtlinge eingerichtet worden. Zu dieser Zeit kamen teilweise mehrere Busse mit Flüchtlingen pro Woche im Landkreis an. Nun hat sich die Lage geändert.

Inzwischen ist klar, dass die Halle für diesen Zweck in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt wird und Flüchtlinge im Landkreis auch anderweitig gut untergebracht werden können, wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilte. Am Samstag wird die Halle deshalb mithilfe von Rotem Kreuz und Technischem Hilfswerk wieder ausgeräumt. Anfang der Woche wird der Belag, der den Boden schützte, herausgenommen.

Landrat von Aichach-Friedberg dankt Schule und Helfern

Ab Mitte der Woche steht die Sporthalle dann wieder Schule und Vereinen zur Verfügung. Landrat Klaus Metzger dankte ihnen für das Verständnis und allen Helferinnen und Helfern für die Unterstützung.

Eine Änderung gibt es für Geflüchtete, die im Wittelsbacher Land wohnen: Sie müssen zur Registrierung nicht mehr nach Augsburg. "PIK" nennt sich die Registrierungssoftware, mit der die ukrainischen Flüchtlinge deutschlandweit erfasst werden sollen, zusätzlich zur Registrierung im Ausländerzentralregister.

Ankerzentrum Schwaben in der Aindlinger Straße in Lechhausen. Foto: Silvio Wyszengrad

Bislang konnte diese in der Anker-Einrichtung in der Aindlinger Straße in Lechhausen oder im Landratsamt durchgeführt werden. Ab sofort findet sie für alle ukrainischen Flüchtlinge, die im Landkreis wohnen, in der Außenstelle des Landratsamts im Kreisgut Aichach statt, eine Erleichterung für die Flüchtlinge.

So funktioniert die Registrierung von ukrainischen Flüchtlingen im Kreis Aichach-Friedberg

Sie werden von der Ausländerbehörde automatisch zu einem Termin eingeladen, bei dem die Biometrie-Daten inklusive Fingerabdrücke erfasst und ein biometrisches Foto erstellt werden. Erst nach dieser formalen Registrierung kann eine Aufenthaltserlaubnis mittels eines elektronischen Aufenthaltstitels erteilt werden. Diese Registrierung ist einigermaßen aufwendig, dauert etwa 30 Minuten pro Person. Bis zur Einladung zu diesem Termin kann einige Zeit vergehen, das Landratsamt bittet dafür um Verständnis.

Damit die ukrainischen Flüchtlinge die Einladung zu diesem Termin und auch sonstige Post bekommen, bittet das Landratsamt alle Bürger, die privat ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben, diese auch auf ihre Briefkasten-Beschriftungen aufzunehmen. (kru)