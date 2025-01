St. Afra Hospiz berät immer mehr Kranke und Trauernde

Im St. Afra Hospiz, dem ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst im Caritasverband Aichach-Friedberg, ist es seit Jahren ein schöner Brauch, langjährige Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter beim jährlichen Dankesessen für die Ehrenamtlichen zu ehren. Beim diesjährigen Treffen im Gasthof Lindermayr in Haberskirch rückten drei Hospizhelferinnen besonders in den Mittelpunkt.

Anita Sedlmair ist seit 25 Jahren im Einsatz, um schwerkranke und sterbende Menschen zu begleiten. Elisabeth Modlmeyr steht seit 20 Jahren Menschen auf ihrem letzten Weg zur Seite und Manuela Hicker ist seit zehn Jahren ehrenamtlich im St. Afra Hospiz tätig. Dazu gratulierten ihnen die Gesamtkoordinatorin des Hospizes, Christine Neukäufer, und ihre Kollegin, Manuela Lang, herzlich und bedankten sich mit einem kleinen Geschenk.

Insgesamt kümmern sich mittlerweile sechs Koordinatorinnen in Vollzeit oder Teilzeit um die Ehrenamtlichen in den drei Ortsgruppen Aichach, Friedberg und Mering. „Im vergangenen Jahr hatten wir weit über 600 Kontakte mit Menschen in ihrer letzten Lebensphase, ihren Angehörigen oder in der Beratung Trauernder“, berichtete Neukäufer beim Jahrestreffen. „Unser Einsatz steht für ein würdevolles Leben bis zuletzt.“ Die Zahl der individuellen Beratungen und Begleitungen steige ständig. Dies spreche für die immer größer werdende Akzeptanz der Hospizarbeit.

Das St. Afra Hospiz ist seit nunmehr 28 Jahren im Landkreis Aichach-Friedberg im Einsatz und vernetzt sich stetig besser mit anderen Einrichtungen. So wurde im September vergangenen Jahres des „Netzwerk Hospiz“ gegründet, in das Fachleute aus verschiedenen Organisationen Informationen über ihren Dienst an schwer kranken Patientinnen und Patienten einbringen. Derzeit sind in den drei Ortsgruppen des landkreisweiten St. Afra Hospizes 104 Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter im Einsatz. Neben individueller Begleitung sowie Einzelberatungen für Trauernde gibt es auch Gruppenangebote beispielsweise ein Stammtisch für Trauernde in Aichach, ein monatliches Trauercafé in Mering und Aichach, das „Gehen in der Trauer“ an wechselnden Orten oder die monatlichen „Lichtblicke“-Treffen in Friedberg.

Ab 8. März findet wieder ein Qualifizierungskurs zur ehrenamtlichen Hospizarbeit statt. Bei Interesse kann unter der Telefonnummer 08251-9346530 Kontakt aufgenommen werden.