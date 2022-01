Stellenaufbau: Die Polizei im Wittelsbacher Land bekommt Verstärkung

Plus Die beiden Polizeiinspektionen in Aichach und Friedberg bekommen zusätzliche Stellen. Eine dritte Wache im Landkreis-Süden wird es aber nicht geben.

Jährlich 500 Polizeistellen werden in Bayern neu geschaffen. Davon profitiert auch das Wittelsbacher Land - allerdings erst nach und nach. Dies teilt der Abgeordnete Peter Tomaschko ( CSU) mit, der auch Mitglied im Innenausschuss des Bayerischen Landtags ist.