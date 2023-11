Sternsinger im Landkreis brauchen Verstärkung

Plus Hunderte Sternsinger ziehen wieder durch das Wittelsbacher Land und sammeln Spenden. Wie die Gemeinden aufgestellt sind und welche dringend Nachwuchs suchen.

Caspar, Melchior, Balthasar: Anfang Januar laufen wieder Kinder als die Heiligen Drei Könige durch den Landkreis, um Segen und Hoffnung von Tür zu Tür zu bringen. An der Aktion erfreuen sich Stadtbewohner und Sternsinger gleichermaßen. Manche Pfarrgemeinschaften haben bereits genug Kinder beisammen. Einige Gemeinden suchen jedoch noch Nachwuchs, um die Sternsingeraktion auch dieses Mal wieder in allen Regionen stemmen zu können.

Vor Corona war es für die Friedberger Gemeinde Sankt Jakob nie ein Problem, genügend Sternsinger zu finden. Mittlerweile müssen sich die Ministranten deutlich mehr bemühen. Jacob Kramer ist für die Ministranten tätig und Teil des Organisationsteams. Er hat viele gute Gründe, die für eine Teilnahme an der Sternsingeraktion sprechen. Zum einen ist es eine "coole Erfahrung", mit seinen Freunden durch die Stadt zu ziehen und dabei für den guten Zweck tätig zu sein. Außerdem erhalten die Sternsinger ein wenig Geld und von ganz vielen Haushalten als Dank für den Segen Süßigkeiten.