Streit im Bus: Fehde zwischen Fahrer und Schüler eskaliert

Plus Im südlichen Landkreis Aichach-Friedberg verhält sich ein Junge nicht so, wie vom Busfahrer gewünscht. Dieser greift zu unerlaubten Mitteln. Vor Gericht steht Aussage gegen Aussage.

Das sieht wohl kein Busfahrer gern: Die Füße auf den Sitzen ablegen, am besten noch mit ordentlich Dreck an den Schuhen. Folge ist meistens eine Ermahnung, zum Teil auch im scharfen Tonfall. Doch was sich ein Busfahrer im südlichen Landkreis Aichach-Friedberg leistete, ist doch eher die Ausnahme. Statt einen 14-Jährigen verbal auf sein Fehlverhalten hinzuweisen, ging er zum Angriff über. Vor dem Amtsgericht Aichach bestritt er die Tat zunächst - bis es um die Höhe der Strafe ging.

Konkret ging es um einen Vorfall im Juli 2023 in einem Schulbus. Der Jugendliche hatte es sich mit einem Freund auf einer Dreier-Sitzreihe bequem gemacht. Zu bequem, zumindest aus Sicht des Busfahrers. Denn der 14-Jährige platzierte seinen linken Fuß auf dem linken Nebensitz. Und das alles gut sichtbar, unmittelbar am Gang angrenzend. Soweit waren sich alle Beteiligte einig, auch der Jugendliche leugnete das Vergehen nicht. "Ich wusste nicht, dass man das nicht machen soll." Was nun folgte, da widersprachen sich zunächst die Aussagen.

