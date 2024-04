Strohmayer und Seinsch im Gespräch mit Landwirten

Die Landtagsabgeordnete und der SPD-Europawahlkandidat diskutieren mit Bauern aus Aichach-Friedberg - und informieren sich in Schmiechen über Coworking-Projekt

Gemeinsam mit dem SPD-Europawahlkandidaten Jörn Seinsch war die Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr im Landkreis Aichach-Friedberg unterwegs. Im Meringer Ortsteil Baierberg trafen sie zunächst den Landwirt Wolfgang Bachmeir. Nach einem Rundgang über dessen Hof wurde im Anschluss gemeinsam mit anderen Bauern aus der Umgebung kontrovers über die agrarpolitische Lage diskutiert.

Inhaltlich ging es um Agrardieselabbau, Viehzucht und internationale Wettbewerbsfähigkeit. Vor allem die belastende Bürokratie und Auflagenflut, beispielsweise in Bezug auf die Biogasanlagen, macht den Landwirten zu schaffen. Strohmayr setzt sich dafür ein, die Entbürokratisierung in allen Bereichen der Landwirtschaft zum Thema in der laufenden Legislaturperiode des bayerischen Landtags zu machen. Sie schlägt konkret zum Beispiel eine Fachanhörung im Landtag vor.

Die roten Gebiete der Düngeverordnung in der Region sind weiterhin ein massives Problem für die Landwirtschaft. Strohmayr dazu: „Hier ist der Freistaat Bayern in der Verantwortung, endlich die versprochenen zusätzlichen Messstellen im Landkreis zu schaffen.“

Die SPD-Politiker Simone Strohmayr und Jörn Seinsch besuchten den Gründer des Coworkings, Helmut Wirths (Bildmitte), in Schmiechen. Foto: Michelle Heichel

Auf dem Programm stand weiterhin ein Besuch des Coworking-Projekts von Helmut Wirths in Schmiechen, in dem mobiles Arbeiten im ländlichen Raum ermöglicht wird. Besonders ist die Förderung über das europäische Programm "Leader". Jörn Seinsch zeigte sich erfreut, dass sich das moderne Projekt durch eine hohe Beliebtheit und Auslastung auszeichnet und dadurch der ländliche Raum deutlich gestärkt wird. (AZ)