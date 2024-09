Supermond und Mondfinsternis: Ist das Spektakel in Aichach-Friedberg zu sehen?

Am frühen Mittwochmorgen wird der Mond regelrecht zu einem Angeber. Wer in den Himmel sieht, kann einen Supermond zu Gesicht bekommen – dieser Ausdruck bezeichnet einen Vollmond, bei dem der Trabant an seinem nächsten Punkt zur Erde steht. Darüber hinaus kommt es zeitgleich zu einer partiellen Mondfinsternis. Aber machen Wolken Himmelsbeobachtern im Landkreis Aichach-Friedberg einen Strich durch die Rechnung?

Mondfinsternis und Supermond: Wie stehen die Chancen in Aichach-Friedberg

Die Prognose gibt Anlass zur vorsichtigen Hoffnung. Die Online-Plattform Wetterradar sagt in der Nacht auf Mittwoch nur einen dünnen Teppich aus Wolken voraus, der auch immer wieder einem klaren Himmel weichen kann. Dazu passt auch die Niederschlagsprognose in den kommenden Tagen, denn ab Mittwoch sinkt das Regenrisiko rapide.

Laut der Deutschen Presseagentur ist zwischen 4.13 und 5.16 Uhr die Mondscheibe rechts oben verdunkelt. Am besten sei diese partielle Mondfinsternis gegen 4.44 Uhr zu sehen. Dem Planetarium Hamburg zufolge werden allerdings nur 9,1 Prozent des Mondes verdeckt sein. Der Rest der Mondscheibe werde wie von einem grauen Schleier überzogen wirken.

Wenn Sie das Spektakel verfolgen, dann lassen Sie uns teilhaben! Schicken Sie uns Ihr Mond-Foto unter dem Betreff „Supermond“ per E-Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de oder redaktion@aichacher-nachrichten.de. Bitte schreiben Sie uns dabei Ihren Namen, Wohnort und den Ort, von dem aus Sie das Foto aufgenommen haben. Einige der Bilder werden dann von uns veröffentlicht. (mit dpa)