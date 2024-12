Syrer im Wittelsbacher Land: Zwischen Erleichterung und Verunsicherung

Man könnte die Geschichte von Fadi Aslan wohl als „Erfolgsgeschichte“ bezeichnen. Aslan flüchtete 2015 aus Aleppo in Syrien und gründete 2018 im Wittelsbacher Land ein Unternehmen für Naturseifen aus seiner Heimat. Inzwischen hat er ein Patent auf Flüssigseifen in Pulverform und lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Hollenbach. Doch die Kontakte in die Heimat sind weiter eng: Aslans Eltern, Freunde und Mitarbeiter leben in Syrien – und bekommen den Umbruch dort gerade hautnah mit.

