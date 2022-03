Tafeln in Not: Wer jetzt helfen will, der spendet Lebensmittel

Plus Die Helferinnen und Helfer werden in den Tafelläden im Landkreis von Hilfsbedürftigen überrannt. Dazu kommen nun immer mehr Menschen aus der Ukraine.

Die Tafeln im Landkreis kommen an ihre Grenzen. Schon die Flüchtlingswelle 2015 traf die sozialen Einrichtungen mit voller Wucht. Dann kam die Corona-Pandemie und damit verbunden auch die Verschärfung der sozialen Notlagen bei vielen Menschen. Kurzarbeit, Verlust des Arbeitsplatzes oder Krankheit sorgten dafür, dass immer mehr Kundinnen und Kunden in die Tafeln nach Aichach, Friedberg oder Mering kamen. Gleichzeitig ging das Spendenaufkommen zurück, weil beispielsweise keine Geburtstagsfeiern, Firmenfeste oder Weihnachtsmärkte stattfanden, die ihre Erlöse zugunsten der Tafeln spendeten. Jetzt steigen die Lebenshaltungskosten und Menschen, die bislang trotz geringem Einkommens es mehr oder weniger über die Runden schafften, sind nun ebenfalls auf die Unterstützung durch die Tafeln angewiesen.