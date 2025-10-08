Tag der Wiederbelebung an den Kliniken an der Paar

Die Notfallmediziner der Kliniken an der Paar (KliPa) sowie des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), Kreisverband Aichach-Friedberg, beteiligen sich am diesjährigen weltweiten Tag der Wiederbelebung, dem sogenannten World Restart a Heart Day. Interessierte können bei zwei Live-Wiederbelebungstrainings ihre eigenen Kenntnisse für Notfälle auffrischen.

Die erste Veranstaltung findet direkt am weltweiten Aktionstag, Donnerstag, 16. Oktober, von 16.30 bis 19.30 Uhr im Möbelhaus Segmüller in Friedberg statt. Die zweite am Samstag, 18. Oktober, von 9 bis 12 Uhr vor dem Aichacher Rathaus. An beiden Terminen kann sich jeder von erfahrenen Notfallmedizinern und Sanitätern zeigen lassen, auf welche wichtigen Schritte es im Notfall als Ersthelfer ankommt. Zusätzlich kann jeder, der möchte, unter professioneller Anleitung an einer Übungspuppe eine Herzdruckmassage sowie den richtigen Umgang mit einem Defibrillator, wie inzwischen an vielen öffentlichen Orten zugänglich, trainieren.

Herzdruckmassage zu Songtexten beim Tag der Wiederbelebung

Und dabei wird es ganz anschaulich werden, zum Beispiel gibt es einige Lieder, die den richtigen Rhythmus für die Herzdruckmassage haben – so etwa der Hit „Stay‘in alive“ von den Bee Gees. Ziel des Aktionstages, der vom Deutschen Rat für Wiederbelebung ausgerufen wird, ist es, die Überlebenschancen für Patienten mit einem plötzlichen Herz-Kreislaufstillstand zu erhöhen.

Jährlich erleiden mehr als 120.000 Menschen in Deutschland einen plötzlichen Herz-Kreislaufstillstand außerhalb eines Krankenhauses. Nur jeder Zehnte von ihnen überlebt, denn bereits innerhalb der ersten drei bis fünf Minuten nach einem Herz-Kreislaufstillstand kommt es zu irreversiblen Schäden im Gehirn. Bis der Rettungsdienst nach einer Alarmierung eintrifft, vergehen hingegen meist durchschnittlich neun Minuten. Daher kann im Notfall jeder Laie zum Lebensretter werden.

App alarmiert Ersthelfer im Notfall

Weil bei einem Herzstillstand wirklich jede Sekunde zählt, alarmiert die App „Region der Lebensretter“ qualifizierte ehrenamtliche Ersthelfer über die Rettungsleitstelle und kann Leben retten, bevor der Rettungsdienst eintrifft. Mitte Oktober startet das bewährte System dieser App auch im Rettungsdienstbereich Augsburg, zu dem neben dem Stadtgebiet Augsburg auch die Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries gehören.

Etliche KliPa-Mitarbeitende haben sich bereits als Ersthelfer für die App „Region der Lebensretter“ registrieren lassen. Medizinisch qualifizierte Landkreisbewohner sind aufgerufen, sich ebenfalls registrieren zu lassen. Mehr Infos gibt es unter www.regionderlebensretter.de im Internet. (AZ)