Aichach-Friedberg

Tausend Menschen kommen zu Aiwanger-Auftritt in Mering

Rund tausend Besucher kamen zu der Kundgebung mit dem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger in Mering.

Plus Der Wirtschaftsminister fordert in seiner Rede mehr Bürgernähe. Der Ampel stellt er ein verheerendes Zeugnis aus. Aber auch er selbst muss Kritik einstecken.

Von Bill Titze

Derzeit ist Faschingssaison im Wittelsbacher Land, doch die Veranstaltung am Freitagabend in Mering ist keineswegs eine spaßige. Vielmehr meinen es die Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer Kundgebung des Vereins Land-Stadt-Verbindung (LSV) Nordschwaben und des Bayerischen Bauernverbandes bitterernst. Sie wollen ein Zeichen setzen gegen die Politik der Bundesregierung, nicht nur in Sachen Landwirtschaft. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger gibt den Takt vor.

Rund tausend Menschen sind gekommen, auf dem Feld hinter der Zuckerrübenhalle an der Straße nach Königsbrunn stehen die Autos dicht gedrängt, Traktorfahrer machen kurz nach Beginn der Kundgebung durch lautes Hupen auf sich aufmerksam. Kurz wandern die Blicke nach draußen, schnell richten sie sich aber auch wieder auf die Bühne. Dort treten Redner aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen auf. Doch eigentlich warten alle nur auf einen: Aiwanger.

